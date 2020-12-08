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Президент Венесуэлы сообщил о подготовке на него покушения

Алексей Курильченко
21:14 08.12.2020
Мадуро пришлось изменить свой маршрут в целях безопасности
Президент Венесуэлы сообщил о подготовке на него покушения
© Фото: Marcos Salgado Xinhua Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о том, что в день парламентских выборов - 6 декабря - на него готовилось покушение. Из-за этого лидеру страны пришлось изменить участок для голосования. Об этом он рассказал на своей пресс-конференции, которую политик транслировал в Twitter.

«Я сменил свой участок для голосования, потому что из доверенного источника в колумбийской разведке поступила информация о подготовке моего убийства в день выборов» - сообщил президент.

Ранее Мадуро высказал намерение совершить визит в Москву летом 2021 года и встретиться с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

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