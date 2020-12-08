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«Маски снимали только на сцене»: солист «Руки вверх» рассказал о съемках «Песни года»

Алексей Курильченко
21:02 08.12.2020
По словам Сергея Жукова, артисты четко соблюдали все предписанные меры безопасности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press

Солист поп-группы «Руки Вверх» Сергей Жуков рассказал о мерах безопасности при съемках телефестиваля «Песня года». По его словам, все артисты строго соблюдали предписанные меры - начиная от ношения масок и заканчивая предоставлением необходимых справок.

«Что касается артистов, то наша группа предоставила все необходимые справки и носила маски все время съемок - снимая их только на сцене. Что касается зрительного зала, я ответить не смогу - на сцене трудно увидеть, носят ли зрители маски» - сообщил «Звезде» артист.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор проводит административное расследование в отношении организатора мероприятия. Предполагается, что зрители в зале и участники концерта не соблюдали техники безопасности и отказывались носить маски.

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