«Маски снимали только на сцене»: солист «Руки вверх» рассказал о съемках «Песни года»

Солист поп-группы «Руки Вверх» Сергей Жуков рассказал о мерах безопасности при съемках телефестиваля «Песня года». По его словам, все артисты строго соблюдали предписанные меры - начиная от ношения масок и заканчивая предоставлением необходимых справок.

«Что касается артистов, то наша группа предоставила все необходимые справки и носила маски все время съемок - снимая их только на сцене. Что касается зрительного зала, я ответить не смогу - на сцене трудно увидеть, носят ли зрители маски» - сообщил «Звезде» артист.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор проводит административное расследование в отношении организатора мероприятия. Предполагается, что зрители в зале и участники концерта не соблюдали техники безопасности и отказывались носить маски.