Трамп пообещал Палестине удвоение ее территорий при заключении «сделки века»

Палестина сможет удвоить свои территории, если согласится с условиями урегулирования территориального конфликта с Израилем, которые предложил президент США Дональд Трамп.

Об этом говорится в письме, которое он отправил палестинскому лидеру Махмуду Аббасу. В нем глава Белого дома также пообещал народу Палестины помощь в создании своего государства, если страна выберет путь переговоров и примет инициативы Вашингтона. При этом, палестинцы смогут удвоить свои территории, если согласятся на план Трампа, подчеркивается в письме.

Американская «сделка века», о которой заявил Трамп подразумевает создание двух государств - арабского со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейского. Сегодня, 28 января, в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Согласно плану, предлагаемому американским президентом, Израиль должен согласиться на замораживание строительства поселений на палестинских территориях на ближайшие четыре года.

В этот четверг, 30 января, ожидается приезд Нетаньяху в Москву, где он подробно изложит суть сделки российскому президенту Владимиру Путину.