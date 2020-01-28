В МИД РФ прокомментировали «сделку века» США и Израиля

В Министерстве иностранных дел отреагировали на так называемую «сделку века», которую заключили США и Израиль.

В частности, в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что сначала свое мнение должны озвучить непосредственно Израиль и Палестина. Москва же не является стороной конфликта.

Кроме того, в ведомстве также добавили, что предложения США по Ближнему Востоку являются лишь одной из инициатив. Решение по урегулированию принимать будет не Вашингтон.

Американская «сделка века» подразумевает создание двух государств - арабского со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейского. Сегодня, 28 января, прошла встреча президента США Дональда Трампа с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Ожидается, что Израиль по так называемой «сделке века» должен согласиться на замораживание строительства поселений на палестинских территориях на четыре года.