Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
За кандидатуру главы российской делегации проголосовали 132 депутата Парламентской ассамблеи Совета Европы.
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Заместитель председателя Государственной думы РФ Петр Толстой стал вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом свидетельствуют результаты голосования, проведенного в организации.
За кандидатуру главы российской делегации проголосовали 132 депутата ПАСЕ, голоса «против» отдали 117 парламентариев. Всего голосовали 252 представителя ПАСЕ.