Трамп: Иерусалим останется неделимой столицей Израиля

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иерусалим останется неделимой столицей Израиля. Об этом он сообщил во время представления плана палестино-израильского урегулирования.

Трамп подчеркнул, что данное решение является очень важным. Американский президент также добавил, что США намерены открыть свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме.

Ранее американский президент перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, фактически признав его столицей Израиля.

В настоящее время глава израильского правительства находится с визитом в Вашингтоне, где накануне провел переговоры с хозяином Белого дома.