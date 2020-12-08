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Власти Санкт-Петербурга проведут проверку баров с «Карты сопротивления»

Алексей Курильченко
20:32 08.12.2020
Руководство города огорчено нежеланием баров соблюдать ограничения, но поверки пройдут «без лишних эмоций».
© Видео: Пресс-служба администрации губернатора Петербурга. © Фото: pixabay.com

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин сообщил, что руководство города намерено провести проверку баров, владельцы которых создали «Карту сопротивления». Елин подчеркнул, что в ответ на эту акцию правительство города не будет совершать «резких, эмоциональных поступков». Видеообращение вице-губернатора распространила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

«Мы будем действовать в соответствии с теми обязанностями, которые у нас есть. Мы не будем совершать какие-то очень резкие, эмоциональные поступки, но список  опубликован открыто,… и, конечно, мы идентифицируем те нарушения, которые были совершены… Мы эти организации проверим и посмотрим, насколько они работают без нарушений» - заявил Елин.

Вице-губернатор признался, что власти были «огорчены» действиями владельцев баров, так как они «вызывают раскол в обществе». Тем не менее в администрации уверены, что большинство предпринимателе Петербурга являются законопослушными.

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