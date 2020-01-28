Военные полицейские РФ и Турции провели патрулирование в Сирии
Сотрудники российской военной полиции провели очередное патрулирование в Сирии, совместно с турецкими военными. Маршрут патрулирования пролегал вдоль сирийско-турецкой границы в провинциях Хасаке и Алеппо.
Об этом на брифинге сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков.
«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам: Аджами – Козджали – Кебир – Абу-Эль-Кафт – Хамир-Лабда – Кабер-Кебир, а также северная окраина Мембидж – Зуб-Албин – Аджами в провинции Алеппо и другим маршрутам», - сообщил Боренков.
На всем протяжении следования колонны российских и турецких военнослужащих, армейская авиация проводила воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Квайрес – аэродром Метрас – Челебия – аэродром Квайрес, добавил руководитель ЦПВС.