Два государства и шаг к миру: названы условия «сделки века» США по Израилю

Американская «сделка века» подразумевает создание двух государств - арабского со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейского. Сегодня, 28 января, прошла встреча президента США Дональда Трампа с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Ожидается, что Израиль по так называемой «сделке века» должен согласиться на замораживание строительства поселений на палестинских территориях на четыре года, отмечает Reuters.

В свою очередь, Трамп, комментируя ближневосточное урегулирование, отметил, что Израиль делает большой шаг к миру с палестинцами.

В настоящее время глава израильского правительства находится с визитом в Вашингтоне, где накануне провел переговоры с хозяином Белого дома. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен представить так называемую «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию.