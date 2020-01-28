Мировые компании начали экстренную эвакуацию сотрудников из Китая

Компании со всего мира начали экстренно эвакуировать сотрудников из Китая из-за смертельного коронавируса. В частности, своих работников уже начали вывозить из страны автопроизводители Nissan и Honda.

Как уточняет Bloomberg со ссылкой на представителей компаний, представители перечисленных организаций намерены вывезти сотрудников и их семьи из города Ухань на самолетах, предоставленных правительством Японии. В то же время, Honda собирается оставить там нескольких рабочих «для поддержания местных операций».

Кроме того, въезд в страну для своих сотрудников запретил и Facebook. Для того, чтобы попасть в Китай, теперь требуется специальное разрешение. Те же, кто в настоящий момент находится в стране или недавно вернулся оттуда, по разрешению компании могут работать из дома.

В Шанхае также была остановлена работа Диснейленда, а купившим туда билеты возвращают деньги. Более того, 13 магазинов в Китай закрыла сеть H&M. Также не работает крупный склад IKEA в Ухане и пять ресторанов McDonald's в провинции Хубэй.

В конце прошлого года сообщалось, что в китайском городе Ухань произошла вспышка неизвестного заболевания вирусной пневмонии. Им оказался новый вид коронавируса. К настоящему моменту число заболевших превышает 4,6 тысячи человек, из них умерли 106.