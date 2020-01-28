Мощное землетрясение произошло в Греции

У греческого архипелага Додеканес в юго-восточной части Эгейского моря произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Известно, что землетрясение произошло в 15:38 (18:38 по Москве). Эпицентр находится в 78 километрах к юго-востоку от острова Карпатос, который входит в группу островов Додеканес.

Согласно сообщению, очаг находится на глубине 10 километров. В настоящее время информации о возможных жертвах и разрушениях нет.