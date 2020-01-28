В Подмосковье торжественно открыли второй участок ЦКАД

В Московской области сегодня открыли второй участок Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Это часть большого инфраструктурного проекта - трассы, которая призвана существенно разгрузить МКАД и федеральные дороги.

Новый отрезок трассы длиной в 9 километров находится в Наро-Фоминском районе. Теперь дорога занимает сразу четыре полосы, здесь возвели эстакаду, а также построили безопасный переход для животных.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Самый первый открывшийся участок ЦКАД соединяет Киевское и Калужское шоссе, его длина около 10 километров. Существовавшую здесь ранее бетонку накрыли асфальтом, добавили две полосы движения и у водителей появилась возможность развернуться.

В самом широком месте у магистрали будет 8 полос по 4 в обе стороны. Также установят отбойное ограждение на всем пути следования. Максимальная скорость на данном участке ЦКАД составит 140 километров в час. Всего в рамках масштабного строительства возведут три десятка развязок, почти 300 мостов и путепроводов.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Знаки, предупреждающие о возможном появлении животных на дороге отныне теряют свою актуальность. На всем протяжении автомагистраль пересекают специальные проходы для зверей. Их два типа. Одни обустроены под дорогой и огорожены сеткой, а другие протягиваются над трассой и называются «экодуки».

ЦКАД - это вторая жизнь знаменитой «бетонки» - малого московского кольца. Оно опоясывает столицу на расстоянии примерно 30 километров. Строительство идет поэтапно и разделено на четыре пусковых комплекса. Новая магистраль соединит все федеральные трассы и разгрузит движение в центральном регионе страны.

«Водители оценят удобство и комфорт пользования центральной кольцевой. Четыре полосы беспрепятственного движения, нет светофоров и необходимости снижать скорость, потому что пересечения с населенными пунктами нет, она сама по себе естественным образом выведет грузовики с Московской кольцевой и разгрузит эту магистраль», - рассказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Отрезок ЦКАДа от Ленинградского до Киевского шоссе будет бесплатным. Остальную часть магистрали оборудуют новейшей системой взимания платы «free flow - свободный поток». Проезд будет фиксироваться во время пересечения специальных рамок. Для этого не обязательно иметь транспондер, камеры считают госномер и деньги спишутся с личного счета, управлять которым можно будет в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте Автодора. Оплатить можно не сразу, а в течение пяти дней. Тех кто захочет проскочить «зайцем» - оштрафуют.

Протяженность ЦКАД - 339 километров. При ее прокладке реализуют множество новаторских инженерных решений. Например, возведут двухкилометровый мост через канал имени Москвы.

«Практически вся дорога построена заново или создано новое направление или реконструировано с применением асфальта с полимерами. Эти технологии позволяют служить ей 24 года без капитального ремонта», - обещает председатель правления дорожной компании Вячеслав Петушенко.

Вдоль ЦКАДа появятся десятки автосервисов, заправок и мотелей, что по предварительным прогнозам создаст 200 тысяч новых рабочих мест. Строители обещают полностью завершить масштабный проект к концу следующего года.