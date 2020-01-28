Эксперт объяснил цель закупок Украиной российского алюминия для США

Украинский Южный машиностроительный завод имени Макарова заказал в России алюминий для американских ракет. По словам военного эксперта Бориса Рожина, существует категория российских товаров, которые США пытаются закупить вопреки санкциям.

В эфире радио Sputnik он заявил, что Украина в данном случае выступает своеобразным посредником.

«(Украина – прим. ред.) закупает российскую продукцию, которая может не проходить по разрешительным механизмам, а затем передает США. Так Соединенные Штаты могут соблюдать свой санкционный режим», - объяснил он.

Рожин подчеркнул, что сама Украина, несмотря на свою агрессивную риторику, пыталась закупать определенную оборонную продукцию у РФ, в частности - двигатели с Ярославского дизельного завода.

«Поэтому такие действия Украины неудивительны», - сказал он.

Речь идет о договоре, который заключило российское ООО «Промышленное обеспечение "Альфа-Металл"» на поставку алюминия с украинским «Южмашем». Согласно мониторингу госзакупок «Прозорро», 15 января стороны подписали соглашение на поставку металла на сумму 109,5 миллионов рублей.

Назначение этой закупки в отчете не раскрывается.