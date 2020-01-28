Замглавы МИД РФ обсудил с послом США ситуацию в Ливии

Ситуация в Ливии стала предметом обсуждения на встрече заместителя главы МИД России Михаила Богданова с новым послом США в РФ Джоном Салливаном. Кроме того, стороны также обсудили вопросы взаимодействия по преодолению кризисов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, говорится в сообщении МИД России.

«В ходе беседы состоялось обстоятельное обсуждение положения в Ливии и перспектив российско-американского взаимодействия в интересах преодоления кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и Северной Африки», - отмечается в сообщении.

До своего назначения, Салливан занимал пост заместителя госсекретаря США и являлся «вторым лицом» в американской дипломатии. Также новый посол США в Москве являлся сопредседателем диалога с Россией по контртерроризму.

Девятнадцатого января в Берлине состоялась международная конференция, целью которой было установление прочного мира в Ливии и примирение враждующих сторон. В диалоге приняли участие противоборствующие стороны, а также Россия, Франция, Турция, США и ряд других государств.

Сейчас в Ливии царит двоевластие. На востоке страны заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит правительство, сформированное при поддержке ООН и Евросоюза.