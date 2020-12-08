Синоптик пообещал москвичам «зимнюю сказку» во второй половине декабря

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве во второй половине декабря. По его словам, в столице ожидается небольшое потепление, облака и выпадение снега. Температура в Москве будет держаться на уровне нуля градусов.

«В этой ситуации образуется снежный покров. Правда, он будет небольшим - около десяти сантиметров осадков. Это будет очень мягкое снежное исполнение. Декабрь уже "накачался" холодом и теперь нас будет ждать зимняя сказка - без слякоти и луж под ногами» - сообщил Тишковец.

Также синоптик рассказал о том, что январь в Москве будет теплым. Однако температура будет нестабильной - стоит ожидать как оттепелей, так и морозов.