Виталий Мутко назначен руководителем госкомпании «Дом.РФ»

Виталий Мутко, который курировал в кабмине Дмитрия Медведева вопросы строительства и регионального развития, возглавил госкомпанию «Дом.РФ». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя Мутко.

Нынешний генеральный директор госкомпании Александр Плотник покинул свой пост в связи с переходом на новое место службы.

Виталий Мутко работал в должности вице-премьера с 2016 года. Тогда он курировал вопросы спорта, туризма и молодежной политики. С 2018 года Мутко отвечал за строительство и развитие российских регионов. В его послужном списке также имеется должность министра спорта Российской Федерации.

Государственная компания «Дом.РФ», которую возглавил Мутко, отвечает за развитие в стране ипотечного рынка и жилищное строительство, а также управление федеральным имуществом и его продажу.