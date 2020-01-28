Деньги вместо совести: зачем Польша требует компенсаций с России

В ходе операции по освобождению Польши советская армия понесла следующие потери: по официальным данным, 477 тысяч погибших, более 1,5 миллионов раненых, около 17 тысяч единиц боевой техники. Общие затраты в денежном выражении за период освобождения Польши составили 26 миллиардов 720 миллионов рублей.

Кроме того, после войны к независимой Польше были присоединены восточные области Германии. И в конце 1940-х - начале 1950-х годов Советский Союз тратил огромные средства на восстановление Польши. Но несмотря на это лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский недавно заявил, что Варшава намерена получить денежную компенсацию за ущерб в годы Второй мировой войны не только от Германии, но также и от России. Об этом в студии программы «Открытый эфир» поговорили с редактором общественно-политической информации aif.ru Андреем Сидорчиком.

«Проблема в том, что мы говорим с ними на совершенно разных языках. Мы говорим о моральных принципах, о вещах, которые не оцениваются деньгами. Нам начинают предлагать исключительно финансовую бухгалтерию. Возможно, надо говорить с ними на их языке. Наверное, нам надо считать свои потери, затраты, выставлять счета. Пускай от ужаса они хватаются за голову. Говорить о том, что вообще мы освобождали, потому что был братский народ, этот народ давно уже не братский. Нас считают врагами», - заявил собеседник «Звезды».

Посольство РФ в Германии ранее отреагировало на заявление бывшего премьер-министра Польши. Дипломаты напомнили, что за освобождение Польши от нацизма наша страна заплатила жизнями тысяч красноармейцев.

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