СКР возбудил уголовное дело после убийства ростовского депутата и его жены

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после убийства депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги Ольги. Их тела были обнаружены в частном доме в Зернограде. Полицию вызвал водитель депутата. Когда на его стук никто не ответил, он открыл дверь собственным ключом.

«По предварительным данным, на телах убитых обнаружены рубленые раны», - говорится в сообщении на официальном сайте СК России.

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники следственно-оперативной группы, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.