СКР возбудил уголовное дело после убийства ростовского депутата и его жены
По предварительным данным, на телах убитого депутата ростовского Заксобрания и его супруги обнаружены рубленные раны.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после убийства депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги Ольги. Их тела были обнаружены в частном доме в Зернограде. Полицию вызвал водитель депутата. Когда на его стук никто не ответил, он открыл дверь собственным ключом.
«По предварительным данным, на телах убитых обнаружены рубленые раны», - говорится в сообщении на официальном сайте СК России.
Сейчас на месте трагедии работают сотрудники следственно-оперативной группы, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.