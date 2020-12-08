Набиуллина в третий раз вошла в список самых влиятельных женщин мира

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина третий год подряд оказывается в списке самых влиятельных женщин мира по версии Forbes. Глава ЦБ РФ - единственная представительница России в этом рейтинге.

«За год она переместилась с 53-й на 57-ю строчку», - говорится в российской версии издания.

Первое место десятый год подряд занимает канцлер Германии Ангела Меркель. На второй строчке находится глава Европейского центробанка Кристин Лагард. На третьем месте - Камала Харрис, она должна занять пост вице-президента США после того, как страну официально возглавит кандидат от Демократической партии Джо Байден. Харрис оказалась впервые в списке.



Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг высокооплачиваемых актрис. Колумбийско-американская актриса София Вергара была признана самой высокооплачиваемой актрисой в мире. Ее годовой доход составил около 43 миллионов долларов. На втором месте рейтинга оказалась Анджелина Джоли, зарабатывающая 35,5 миллиона долларов в год, а третью позицию заняла Галь Гадот с 31 миллионом долларов.