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Петербуржец сломал руку 11-летнему обидчику своего сына

Алексей Курильченко
Павел Кутаренко
18:58 08.12.2020
Отца, который вмешался в драку сына, арестовали на два месяца.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

На одной из детских площадок Калининского района Санкт-Петербурга взрослый мужчина напал на ребенка. По словам приятелей пострадавшего Дани, они гуляли вместе одной компанией, и в какой-то момент проходивший мимо мальчишка стал задираться. Началась драка - сначала один на один. Позже вмешался отец одного из детей.

По словам очевидцев, мужчина повалил одиннадцатилетнего мальчика на землю и разрешил сыну «добить» своего обидчика. После того, как мужчина ушел, пострадавшему вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у ребенка перелом костей со смещением обеих костей предплечья - ему придется месяц ходить в гипсе.

«Перелом костей со смещением обеих костей предплечья. Выполнена закрытая репозиция - совмещение обломков поврежденных костей, наложена гипсовая мобилизация, выполнен рентген-контроль, состояние ребенка удовлетворительное», - сообщил заместитель главного врача Педиатрического медицинского университета РФ Алексей Денисов.

Мать пострадавшего Данилы уже обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов изучают все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый уже задержан. Известно, что ему 36 лет, он отец двоих детей. Решением суда он на два месяца отправлен в СИЗО.

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