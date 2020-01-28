Адвокат историка Соколова усомнился в его вменяемости

Александр Почуев, адвокат историка Олега Соколова, усомнился в его вменяемости в момент совершения преступления, несмотря на то, что проведенная в Москве экспертиза признала мужчину психически здоровым.

«О том, что Олег Валерьевич вменяемый человек по жизни, у нас сомнений не было. В то же время, были поставлены вопросы, касающиеся его вменяемости в момент совершения преступления. На эти вопросы мы пока не получили устраивающие нас ответы. Мы будем подавать ходатайство о проведении повторной экспертизы», - сказал он в комментарии «Звезде».

Вместе с тем, Почуев отметил, что результаты экспертизы являются следственной тайной. Не исключено, что будет запрошено проведение дополнительной экспертизы.

Девятого ноября доцент-историк Олег Соколов был поднят из реки Мойки, в которой он пытался утопить рюкзак с фрагментами женского тела. В квартире ученого было обнаружено обезглавленное тело девушки - его студентки и соавтора научных работ.

Обвиняемого перевезли в Москву 30 ноября прошлого года. Его арест продлен до 9 апреля.