«Путин. 20 лет»: Кремль опубликовал новую серию архивных фотографий Владимира Путина
В альбоме собраны избранные моменты последних двух десятилетий, которые связаны с работой Владимира Путина.
© Фото: 20.kremlin.ru
На официальном сайте Кремля появились новые архивные фотографии российского президента Владимира Путина. Снимки сделаны личными фотографами главы государства и являются частью мультимедийного проекта «Путин.20 лет».
В альбоме собраны избранные моменты последних двух десятилетий, которые связаны с работой Владимира Путина на посту президента России и главы Правительства.
На кадрах моменты хроника визитом главы российского государства и его встречи с зарубежными лидерами. Особой ценностью пользуются фотоснимки, на которых президент запечатлен в неформальной обстановке.