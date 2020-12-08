Вакцину «Спутник V» могут одобрить для производства на Украине

Представители Российского фонда прямых инвестиций обсудили с депутатом Верховной Рады Виктором Медведчуком вопросы сотрудничества по поставкам и производства российской вакцины «Спутник V» на Украине. Согласно пресс-релизу РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, выражена готовность подать документы для регистрации вакцины на территории страны.

«Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний - АО "Биолек". Производственные мощности "Биолек", на которых будет осуществляться выпуск вакцины, соответствуют всем действующим требованиям стандарта GMP» - говорится в сообщении фонда.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что производство на Украине может существенно сократить логистические издержки. Также он сообщил, что страны-члены ЕС готовы одобрить применение «Спутника V» в рамках чрезвычайной процедуры. Для доступа на европейский рынок также обсуждается вопрос о производстве российской вакцины на территории стран ЕС.