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Вирус или токсичное отравление: ученые изучили природу неизвестной болезни в Индии

Ирина Киселенко
18:14 08.12.2020
Число заразившихся неизвестной болезнью в Индии достигло 848 человек.
Вирус или токсичное отравление: ученые изучили природу неизвестной болезни в Индии
© Фото: Sumit Saraswat, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Индии продолжает увеличиваться рост заболеваемости от неизвестной болезни. Местные медики в качестве причины вспышки назвали отравление токсинами, репеллентами от комаров и грязную воду. Но после проведения обследования оказалось, что в крови у этих пациентов превышена концентрация никеля и свинца. О том, что стало причиной вспышки неизвестной болезни в Индии, рассуждают и российские ученые.

Врач-токсиколог Алексей Водовозов обратил внимание на то, что повышенное содержание никеля и свинца наблюдается у людей, пользующихся аюрведическими и растительными лекарственными препаратами. По его словам, в растительном сырье сейчас во всем мире прослеживается загрязнение тяжелыми металлами, ртутью и свинцом, но и другими тоже. Не исключено, что жители отравились именно таким способом.

«Если учесть, что в Индии население гигантское, а территория недостаточно большая. Собирают (растения – прим.ред.) все подчистую. Есть очень много исследований, когда показывают, что и препараты загрязнены. А по аюрведическим (лекарствам – прим.ред.) есть отдельные исследования», - рассказал врач в комментарии «360».

А врач-инфекционист Илья Акинфиев не исключает вирусную природу вспышки заболевания. По его мнению, многие вирусы имеют схожие симптомы. Одни могут поражать только нервную систему человека, а другие с нее начинают, а затем атакуют остальные органы и системы.

«Токсическое отравление — это только один из вариантов», — добавил инфекционист.

Вероятность того, что причиной болезни стала инфекция, крайне мала, в то же время полагает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Обычно такие заболевания сопровождаются лихорадкой и высокой температурой. Но в Индии СМИ о таких симптомах не писали.

«Без температуры протекают только ботулизм и холера. Но и тот и другой диагноз профессионалам поставить несложно. А я думаю, для такой эндемичной болезни, как холера, там сделано все, чтобы ее исключить», — уверен Вознесенский.

Скорость распространения вируса в Индии поражает. В южном штате Андхра-Прадеш в Индии число заразившихся достигло 848 человек. Из них 516 были доставлены в больницу, остальные лечатся на дому. Один человек скончался, а 332 выписаны под наблюдение врачей. Госпитализация первых пациентов началась пятого декабря. Их сопровождали такие симптомы как головокружение, рвота, головные боли, обмороки, эпилепсия, дрожь и пена изо рта. Накануне больных было чуть больше 300.

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