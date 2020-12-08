Петросян впервые высказался о разводе со Степаненко

Евгений Петросян впервые развернуто прокомментировал развод с Еленой Степаненко.

По словам юмориста, он не подозревал, что развод вызовет скандал. Это он считает своей ошибкой. При этом Петросян отметил, что скандал его не расстроил, потому что он научился не реагировать на подобное. Юморист добавил, что предлагал бывшей супруге «расстаться мирно».

«Я же Лене предлагал как-то мирно расстаться, поскольку целый ряд причин был», - сказал Петросян в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Ранее Елена Степаненко рассказала о том, что желание ее бывшего мужа Евгения Петросяна расторгнуть брак оказалось для нее неожиданностью. Она подчеркнула, что была шокирована и позже долго злилась на своего экс-супруга. Однако теперь она уверена, что все случилось так, как должно было.

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в 2018 году после 33 лет брака. Спустя год после громкого развода артистка призналась, что «совершенно спокойно» относится к своему бывшему супругу.