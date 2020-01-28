В Иране отвергли возможность переговоров с США

Иран ни при каких условиях не намерен идти на переговоры с США после убийства генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил военный советник верховного лидера ИРИ Али Хаменеи Хосейн Дехган.

«Этот народ (иранцы – прим. ред.) не будет вести переговоры с тем, кто отдал распоряжение убить официальное лицо, находившееся с официальным визитом в другой стране», - цитирует его агентство Tasnim.

Таким образом, Хаменеи отреагировал на недавнее высказывание главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа по поводу возможности переговоров с США.

Генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в результате атаки США на международный аэропорт Багдада 3 января во время своего дипломатического визита в столицу Ирака. В Пентагоне заявили, что атака была санкционирована президентом США Дональдом Трампом, «чтобы защитить персонал США за рубежом».