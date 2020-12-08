Попова призвала россиян не пить алкоголь во время вакцинации

Анна Попова рекомендовала россиянам не употреблять алкогольные напитки и не курить во время вакцинации. По словам главы Роспотребнадзора, спиртные напитки вызывают нежелательное напряжение для организма и негативно влияют на иммунную систему. Об этом она сообщила в эфире радио «Комсомолькая правда».

«Как минимум две недели до иммунизации надо прекратить прием алкоголя. 42 дня от первой инъекции - это формирование иммунитета, и нужно поберечься» - уточнила Попова.

Также она отметила, что курение до и после вакцинации негативно отразится на иммунитете и может вызвать сильное раздражение легких.