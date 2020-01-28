Путин обратился к полярникам с приветственной телеграммой в честь двухсотлетия со дня открытия Антарктиды

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам торжественных мероприятий, посвященных двухсотлетию открытия Антарктиды. Глава государства отметил - Россия гордится поколениями людей, которые посвятили свою жизнь изучению Белого континента.

Шестой материк был открыт российской экспедицией под командованием Беллинсгаузена и Лазарева. Их подвигу посвящена кругосветная экспедиция «Паруса мира» - по маршруту первооткрывателей сейчас идут сразу три российских парусника: барки «Крузенштерн» и «Седов», а также учебный фрегат «Паллада».

На российскую базу «Беллинсгаузен» прибыли океанографические суда военно-морского флота «Адмирал Владимирский» и «Янтарь». На борту находятся представители Русского географического общества, Росгидромета, полярники. Делегацию возглавляет министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Сегодня по телемосту база «Беллингсгаузен» вышла на связь с Москвой.