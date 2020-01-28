Под Ростовом нашли убитыми депутата Законодательного собрания региона и его супругу

В Ростовской области нашли убитыми депутата Законодательного собрания Андрея Алабушева и его супругу Ольгу. Тела были обнаружены в их квартире в Зернограде с признаками насильственной смерти. Соответствующий некролог опубликован на официальном сайте Законодательного собрания Ростовской области.

По неподтвержденной информации, полицию вызвал водитель депутата. После стука в дверь мужчине никто не открыл, и он решился зайти в дом, отперев дверь собственным ключом.

По предварительной информации, Алабушев и его супруга погибли от тяжелых черепно-мозговых травм. На месте трагедии работают эксперты и сотрудники правоохранительных органов, которые разбираются в случившемся. По одной из версий, мотивом преступления могло стать ограбление.