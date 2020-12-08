Apple представила новые беспроводные наушники за 63 тысячи рублей

Американская компания Apple представила большие наушники AirPods Max. Беспроводное устройство отличают микросхема H1, адаптивный эквалайзер, активное шумоподавление и режим прозрачности.

Объемный звук и передовое программное обеспечение стали конкурентным преимуществом гаджета. AirPods Max будут представлены в пяти цветах. В частности, это космический серый, серебристый, голубой, зеленый и розовый.

По замыслу разработчиков, новые наушники смогут подстраиваться под контуры головы каждого пользователя. Эффективное уплотнение обеспечит качественный звук. Digital Crown поможет отрегулировать уровень громкости, а также управлять треками, отвечать на телефонные звонки и запускать электронного помощника Siri.

В Apple обещают, что AirPods Max будет отличать длительной время автономной работы. Речь идет о 20 часах функционирования без подзарядки с активным шумоподавлением и пространственным звуком.

В продажу AirPods Max поступят в следующий вторник, 15 декабря. Сейчас можно оформить предзаказ на новинку по цене в 550 долларов. В России стоимость устройства составляет 62 990 рублей.