Актер из «Кадества» снял на видео дебош в самолете

Актер Кирилл Емельянов, известный по роли в сериале «Кадетство», опубликовал на своей странице в Instagram видео с дебоширом, который не захотел надеть медицинскую маску в самолете.

Мужчина отказался надеть средство защиты, а позже стал ругаться с полицейскими. В результате сотрудники правоохранительных органов вывели дебошира из самолета.

По словам актера, из-за скандала вылет самолета пришлось отложить на час. Емельянов отметил, что все остальные пассажиры лишь смеялись и не пытались успокоить мужчину. Задержка заставила актера понервничать - он летел с пересадкой и мог опоздать на следующий рейс.

Сотрудники следственного комитета дадут правовую оценку действиям нарушителя.