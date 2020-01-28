Минобороны Индонезии рассчитывает на развитие отношений с Россией

Министерство обороны Индонезии рассчитывает на более тесные отношения с российским военным ведомством. Об этом заявил во вторник министр обороны Индонезии Прабово Субианто в ходе переговоров в Москве с Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу.

«Мы в Индонезии рассматриваем Россию, как одну из крупнейших держав мира. Россия, а ранее Советский Союз, всегда помогали Индонезии в трудные минуты, всегда были на стороне Индонезии. Мы всегда желали и желаем быть близкими с Россией, развивать с ней дружеские отношения», - сказал он.

Субианто также поблагодарил Сергея Шойгу за возможность встречи с ним. И отметил, что в ходе переговоров будут также затронуты вопросы по празднованию 75-летия Победы во Второй мировой войне.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия подпишет с Индонезией декларацию о стратегическом партнерстве.

В декабре прошлого года стало известно, что реализация контракта о поставке 11 истребителей Су-35 Индонезии может начаться в 2020 году.