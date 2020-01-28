Закончились маски и антисептики: россияне рассказали о жизни в охваченном коронавирусом Китае

В китайских аптеках ажиотажный спрос на защитные маски и антисептики. Найти их в свободной продаже практически невозможно, сообщают россияне, которые находятся в туристических поездках, или живут в КНР. Также особым спросом пользуются противовирусные медикаменты.

«Уже на входе в аптеку написано, что масок нет. Их нет вообще и неизвестно, когда они появятся. Спирта тоже нет, его разбирают быстро, видимо для обеззараживания. Наши туристы, кстати, все без масок ходят», - рассказывает жительница острова Хайнань Анна Трухина.

В столице Китая опустели улицы и закрылась большая часть кинотеатров, кафе и ресторанов, сообщает другая россиянка Мария Кожевина, которая находится в туристической поездке в Пекине. Девушка отмечает обилие агитационных плакатов с призывами не выходить и дома без крайней надобности и чаще мыть руки.

«В Пекине не наблюдается паники, люди сохраняют спокойствие, но напряжение ощущается. Местные власти постоянно напоминают о том, чтобы люди сидели дома и не посещали общественные места и обязательно носили защитную маску. Я тоже переживаю, но не за себя, а за других людей. Тяжело наблюдать за происходящим здесь, хочется уже побыстрее уехать домой», - признается туристка.

Некоторым соотечественникам в этом смысле повезло, так как они были эвакуированы, как жительница Санкт-Петербурга по имени Анастасия. В своих социальных сетях она сообщила о срочном отъезде с курорта на острове Хайнань. Девушку и других туристов посадили в самолет и вывезли в Россию.

«Нас срочно эвакуировали. Сейчас мы находимся в аэропорту Нижнего Новгорода, откуда полетим в Санкт-Петербург. В самолет зашли медики, сразу после посадки, и пока всех не проверили, никого не выпустили», - призналась Анастасия.

Тем временем обстановка с коронавирусом в Китае усугубляется ежесуточно. За минувшие 24 часа количество умерших от болезни выросло с 81 до 106 человек. В списке инфицированных более 4,6 тысяч пациентов. Власти КНР приняли решение ввести жесткие меры карантина в некоторых городах, включая провинцию Хубэй, которая является очагом заражения.