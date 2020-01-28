«Посидел, подумал»: кадры освобождения Емельяненко из ИВС появились в Сети

Боец Александр Емельяненко вышел на свободу из изолятора временного содержания Анапы, где он провел семь дней. Его задержали за пьяный дебош на базе отдыха «Спорт» в селе Суспех.

Как видно на кадрах, опубликованных «Кубанскими новостями» в Instagram, Емельяненко вышел на улицу в сопровождении сотрудников полиции. Там бойца уже поджидали люди, которые фотографировали его и снимали на видео. Некоторые даже предприняли попытки сделать селфи со спортсменом.

Несмотря на повышенное внимание, Емельяненко всех проигнорировал и направился к своей машине с бумажным пакетом под рукой.

«Ну вот, посидел недельку, подумал. Надеемся, больше так себя вести не будет», - говорится в подписи к видео.

Инцидент произошел во вторник, 21 января. Уточняется, что боец был в алкогольном опьянении и неадекватном состоянии, что и привлекло внимание сотрудников полиции. Решение об аресте спортсмена было принято городским судом Анапы по статье о хулиганстве.