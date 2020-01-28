Путин встретится с Нетаньяху в Кремле

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Кремле. Глава израильского правительства прибудет в Москву с визитом 30 января.

Ожидается, что израильский политик проинформирует российского лидера о плане президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.

В настоящее время Нетаньяху находится с рабочей поездкой в Вашингтоне, где у него запланированы ряд встреч с главой Белого дома и другими политиками.