Евросоюз назвал имена крымских чиновников, внесенных в черный список
Санкции введены из-за местных выборов в Крыму и Севастополе в сентябре 2019 года.
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Евросоюз назвал имена крымских чиновников, внесенных в черный список. Это врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев, премьер Крыма Юрий Гоцанюк, депутат Совета Федерации от Крыма Екатерина Албатаева и три главы избирательных комиссий Крыма и Севастополя.
В Официальном журнале Евросоюза говорится, что ограничительные меры введены за проведение местных выборов 8 сентября 2019 года в Крыму и Севастополе.
Чиновникам запретят въезд в страны ЕС и заморозят счета в европейских банках.