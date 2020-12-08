Ученые сообщили о росте горы Эверест

Ученые из Китая и Непала сообщили об увеличении высоты самой высокой горы в мире - Эвереста. Согласно последним замерам, гора за год «выросла» на 86 сантиметров.

Известно, что провести измерение потребовало правительство Непала на фоне предположений о том, что гора могла осесть после серии землетрясений, произошедших весной 2015 года. Для измерений геодезисты использовали специальную навигационную систему.

Отмечается, что при проведении измерения ученые учли и снежную шапку на вершине горы.