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Слуцкий назвал скандал вокруг Sputnik Эстония диким примером для Европы

Наталия Майорова
17:00 28.01.2020
По словам члена делегации РФ в ПАСЕ, происходящее в Эстонии сложно было бы назвать даже шуткой, если бы это не было реальностью.
Слуцкий назвал скандал вокруг Sputnik Эстония диким примером для Европы
© Фото: mfa_russia, Globallookpress

Ситуация со Sputnik Эстония - это хрестоматийный пример отношения к журналистам в этой стране. С таким заявлением выступил член делегации РФ в ПАСЕ, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«Все виды преследования, в том числе давление на арендодателя, в том числе банковское обслуживание сотрудников Sputnik Эстония является для современной Европы чем-то диким», - отметил он.

Слуцкий добавил, что это сложно было бы даже воспринимать как шутку, если бы происходящее не являлось реальностью, добавляет РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия Таллина в отношении сотрудников Sputnik Эстония являются возмутительными, а бездействие Евросоюза по данному вопросу накладывает очередное пятно на репутацию ЕС, каких Россия уже «немало видела».

Журналисты Sputnik Эстония подверглись санкциям со стороны официального Таллина. В частности, сотрудникам редакции заявили о персональной уголовной ответственности за сотрудничество с МИА «Россия Сегодня».

Проблеме давления на журналистов уделил внимание президент России Владимир Путин, который в ходе большой пресс-конференции назвал сложившуюся ситуацию удивительным цинизмом. Глава государства пообещал поддержать журналистов. 

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