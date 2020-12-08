«Звездная» плазма: артисты согласились стать донорами для больных COVID

Переливание плазмы крови переболевших коронавирусом тем, кто еще инфицирован COVID-19, является одним из наиболее эффективных методов лечения зараженных людей. Плазма с антителами к вирусу SARS-CoV-2 помогает формировать иммунный ответ тем пациентам, когда собственных иммуноглобулинов для борьбы с недугом недостаточно.

Телеканал «Звезда» решил выяснить, как отнесутся к донорству плазмы российские звезды, переболевшие коронавирусом. В целом знаменитости положительно отреагировали на идею сдать плазму, чтобы помочь инфицированным быстрее победить болезнь.

Как рассказала в телефонном разговоре с телеканалом «Звезда» российская певица Анита Цой, она сама справилась с COVID-19 только благодаря переливанию плазмы крови переболевших.

«Я готова. Объясню, почему. Плазма меня спасла, и я не попала под ИВЛ. Причем два раза мне делали плазму, и последний раз вообще нашли не в нашем городе. Вообще в Туле нашли плазму. Поэтому я считаю, что надо обязательно помогать сейчас тем, кто болен коронавирусом и кому нужна плазма», - пояснила свою позицию Анита Цой.

Народный артист СССР, дирижер и альтист Юрий Башмет также высказался в поддержку этого предложения.

«Я готов на любые действия, соответствующие моим моральным принципам и, конечно, надо жить по-человечески. Конечно, если надо, то пойду», - подчеркнул маэстро.

Российская актриса эстрады Елена Воробей в свою очередь назвала донорство плазмы возможностью проявить участие в чье-то судьбе.

Советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко также выразил готовность сдать кровь, однако пояснил, что по ряду противопоказаний не может этого делать.

«У меня, конечно уже, так сказать, большой и возраст. У меня есть посторонние, так сказать, болезни, наверное. Я уже не стерильный чистый человек, за эти годы я уже накопил чего-то там такого. Я думаю, есть опасность какая-то, но для меня это не проблема, я бы с удовольствием сдал кровь», - сказал Лещенко.

Московские медики применяют плазму доноров для лечения больных коронавирусом с начала апреля. С помощью этого метода у среднетяжелых пациентов на 63% снижается риск оказаться в реанимации, а вероятность выздоровления тяжелых больных, которые получают плазму, увеличивается на 19%.