Матвиенко призвала дать отпор попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны

Дать отпор любым попыткам переписать историю и пересмотреть итоги Второй мировой войны призвала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Свою позицию глава верхней палаты российского парламента высказала в ходе Рождественских парламентских встреч в Совфеде.

«Мы должны дать жесточайший отпор любым попыткам пересматривать итоги Второй мировой войны», – заявила Матвиенко.

Она добавила, что считает такие попытки настоящим святотатством и глумлением над подвигом и памятью тех, кто вступил в смертельную схватку с силами зла и одержал победу.

Кроме того, спикер заявила, что правда о Второй мировой войне и подвиге советского народа нуждается в защите.

Ранее, 17 января, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что попытки оболгать Россию с точки зрения итогов Второй мировой войны будут продолжаться.