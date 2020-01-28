Матвиенко призвала дать отпор попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны
Дать отпор любым попыткам переписать историю и пересмотреть итоги Второй мировой войны призвала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Свою позицию глава верхней палаты российского парламента высказала в ходе Рождественских парламентских встреч в Совфеде.
«Мы должны дать жесточайший отпор любым попыткам пересматривать итоги Второй мировой войны», – заявила Матвиенко.
Она добавила, что считает такие попытки настоящим святотатством и глумлением над подвигом и памятью тех, кто вступил в смертельную схватку с силами зла и одержал победу.
Кроме того, спикер заявила, что правда о Второй мировой войне и подвиге советского народа нуждается в защите.
Ранее, 17 января, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что попытки оболгать Россию с точки зрения итогов Второй мировой войны будут продолжаться.