«Не ущемить другую структуру»: из каких источников будет профинансирован проект «Демография»

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил как одну из приоритетных целей решение демографической программы. Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ольга Тимофеева рассказала в студии программы «Между тем», откуда будут выделены средства на реализацию этой задачи.

«Когда бюджет принимаем, нужно откуда-то забрать, а куда-то отдать. Здесь нигде и ни у кого забирать мы не будем. Это будут дополнительные ресурсы», - заявила собеседница «Звезды».

Она добавила, что сроки выполнения поручений президента в этой сфере не будут затянуты.

«Когда Мишустин у нас был в Государственной Думе, первое, что он сказал: "Хорошо, что меня привлекали к подготовке Послания. Я знаю каждую циферку из того, что сегодня есть"», - рассказала Тимофеева.

По ее словам, для реализации демографической программы, финансирование никаких других сфер не будет урезано.

«Главная задача сегодня - перераспределяя бюджет, конечно, не ущемить никакую другу структуру. Нам говорят о том, что это дополнительные резервные деньги, которые мы сегодня целевым образом потратим, понимая конкретное количество семей, конкретное количество детей. Вот там уж, казалось бы, списать или сфальсифицировать уже будет невозможно», - уверена Тимофеева.

Что надо сделать в первую очередь, чтобы люди на местах получали все деньги, которые пообещал президент России, и как это проконтролировать? Что такое коэффициент рождаемости? И что надо сделать, чтобы выйти из демографического кризиса? Смотрите новый выпуск программы «Между тем» на телеканале «Звезда».