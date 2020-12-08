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Ученые нашли в Мертвом море вещества, с которых могла начаться жизнь на Земле

Алексей Курильченко
16:52 08.12.2020
Ранее ученые считали, что образование циклофосфатов в природе невозможно.
Ученые нашли в Мертвом море вещества, с которых могла начаться жизнь на Земле
© Фото: Dave Herring, Unsplash,com

Группа исследователей СПбГУ обнаружила в горных породах бассейна Мертвого моря природные циклофосфаты. Ученые полагают, что это вещество, богатое энергией, могло стать основой для образования жизни на Земле. Результаты исследований были опубликованы в журнале Geology.

По сообщениям пресс-службы СПбГУ, на сегодняшний день циклофосфаты используются в промышленности - при разрушении структуры вещества выделяется большое количество энергии, которая вызывает синтез фосфоорганических соединений. При реакции в естественных условиях эти соединения могли стать основой для образования ДНК и РНК.

Отмечается, что для промышленных нужд циклофосфаты синтезируют искусственно в лабораториях. В Мертвом море вещество впервые было обнаружено в естественных условиях. Исследователями предложены две теории образования вещества. Первая предполагает, что миллиарды лет назад в бассейне Мертвого моря было очень жарко, что и могло вызвать цикл химических реакций. Вторая версия предполагает падение метеорита, богатого циклофосфатами.

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