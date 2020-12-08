«Трижды сдавала тест на COVID»: концертный директор Ротару рассказал о строгих мерах на съемках «Песни года»

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал «Звезде» о строгих антиковидных мерах, принятых организаторами съемок телефестиваля «Песни года». По его словам, народной артистке пришлось трижды сдавать тест на коронавирус. Все результаты были отрицательными.

«Причем третьего числа были съемки телеканала "Россия", соответственно, второго числа брали тест и четвертого еще раз брали. Все артисты, которые принимали участие в этом фестивале, все сдали тест на COVID-19. Абсолютно все сдавали тест: и съемочная группа, и артисты, музыканты, тех персонал, это 200%», - поделился концертный директор.





Ранее стало известно, что Роспотребнадзор проводит административное расследование в отношении организатора мероприятия. В ведомстве полагают, что при проведении концерта большинство зрителей в зале и участников концерта вне сцены находились без масок и социальная дистанция не соблюдалась.



Если в ходе расследования факты нарушения подтвердятся, виновные лица будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа от 300 до 500 тысяч рублей или приостановления деятельности сроком до 90 суток.