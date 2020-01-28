Российских туристов вывезут из Китая до 4 февраля

Российские туристы, которые все еще отдыхают в Китае, вернутся на родину до 4 февраля. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по туризму.

Известно, что по состоянию на 27 января 2020 года в КНР находятся 5604 организованных туриста из России, обратившихся при планировании путешествия к услугам туристических операторов и компаний.

«На текущий момент крупнейшие туроператоры осуществляют только возвратные рейсы из Китая», - говорится в сообщении.

В Ростуризме подчеркнули, что большинство туристов возвращаются в плановом режиме. Те, кто принял решение прекратить отдых, могут вернуться досрочно на чартерах туроператоров.

«Ростуризм ценит оперативную и слаженную работу туроператоров, которые в данной ситуации проявили высокий уровень социальной ответственности, несмотря на финансовые потери», - цитирует руководителя агентства Зарину Догузову РИА Новости.

В конце прошлого года сообщалось, что в китайском городе Ухань произошла вспышка неизвестного заболевания вирусной пневмонии. Им оказался новый вид коронавируса. К настоящему моменту число заболевших превышает 4,6 тысячи человек, из них умерли 106.