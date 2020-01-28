Китайские водители протестуют против жестких карантинных мер из-за коронавируса

Водители в китайском городе Тайюань вышли на улицы с требованием восстановить движение общественного транспорта и такси, а также снизить налоги и денежные сборы. После вспышки коронавируса водители несут большие финансовые убытки.

В попытке предотвратить распространение опасной болезни, пик которой наступит через 7-10 дней, власти приняли решение полностью приостановить движение всего общественного транспорта.

Стало известно и о том, что границу с материковой частью Китая закрывает Гонконг, а в китайском городе Тяньцзинь всех заболевших направляют в госпиталь, который полностью контролируется армией.

В настоящее время Китай находится на «осадном положении». Власти страны приняли решение о введении карантина в ряде населенных пунктов, включая провинцию Хубэй, которая является очагом заражения. На улицах городом развешаны агитационные плакаты с призывами чаще мыть руки и не снимать защитных масок.

За минувшие сутки число жертв коронавируса выросло с 81 до 106 человек. Зараженных более 4,6 тысяч человек.