«Важный ресурс для тысяч предприятий»: Путин провел совещание по развитию РЖД

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание по развитию российских железных дорог. Совещание проходило в режиме онлайн. В ходе совещание обсуждались способы финансирования и модернизации инфраструктуры.

Одной из главных тем стал вопрос развития Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Президент отметил, что пропускная способность железнодорожных магистралей – ресурс, необходимый для тысяч предприятий.

«Это узкое место наших железных дорог. Все, кто сегодня присутствуют на совещании, это хорошо понимают. Надо вывозить товар, вывозить на перспективные азиатские рынки. Средства здесь запланированы большие» - сообщил президент РФ.

По словам президента, от предсказуемого развития транспортной инфраструктуры зависят как отдельные компании, так и вся национальная экономика. Отмечается, что в проект развития железных дорог инвестировано уже 400 миллиардов рублей - эти средства пойду на модернизацию пяты тысяч километров путей и постройки 700 километров новых железных дорог.

Также Путин отметил, что проекты по развитию железных дорог позволят дать дополнительную нагрузку на строительные мощности, обеспечить заказами отечественных поставщиков и создать новые рабочие места.