ЕС расширяет санкции против России из-за выборов в Крыму

Послы Евросоюза согласовали санкции против семи россиян, участвовавших в организации и проведении выборов местной власти в Крыму осенью 2019 года, передает 360. Им запретят въезд в страны ЕС и заморозят счета в европейских банках. Фамилии граждан, против которых вводятся санкции, не сообщаются.

Новые ограничения представители ЕС поддержали единогласно. До этого Кипр препятствовал ужесточению санкций. Однако затем снял блокировку.

Такое решение связывают с намерением кипрских властей добиться от ЕС внимания к вопросам, связанным с разработкой Турцией нефтяных месторождений в спорных водах у берегов Кипра.