Украинский учитель заставил ученика приседать с муляжом снаряда
По словам администрации школы, педагог регулярно прибегал к такой мере наказания.
© Видео: Facebook, БАТЬКИ SOS © Фото: Facebook, БАТЬКИ SOS
В Квасиловском лицее в Ровненской области Украины ученики сняли на видео странный способ наказания. Учитель предмета «Защита Украины» заставил школьника приседать с муляжом снаряда в руках. Видео опубликовали в Facebook.
После публикации видео некоторые ученики отметили, что учитель часто прибегал к такой мере наказания. По словам 55-летнего учителя, он воспитывает подростков как в армии, потому что сам «прошел Афганистан».
После публикации скандального видео учитель был уволен . Полиция оштрафовала руководителя лицея за неуведомление об инциденте.