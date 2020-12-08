Украинский учитель заставил ученика приседать с муляжом снаряда

В Квасиловском лицее в Ровненской области Украины ученики сняли на видео странный способ наказания. Учитель предмета «Защита Украины» заставил школьника приседать с муляжом снаряда в руках. Видео опубликовали в Facebook.

После публикации видео некоторые ученики отметили, что учитель часто прибегал к такой мере наказания. По словам 55-летнего учителя, он воспитывает подростков как в армии, потому что сам «прошел Афганистан».

После публикации скандального видео учитель был уволен . Полиция оштрафовала руководителя лицея за неуведомление об инциденте.