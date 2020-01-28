Мишустин вошел в президентский Совет по развитию местного самоуправления
В обновленный состав также вошли вице-премьер Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников и министр юстиции Константин Чуйченко.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вошел в состав Совета при президенте России по развитию местного самоуправления. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Помимо Мишустина, в обновленный состав также вошли вице-премьер Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников и министр юстиции Константин Чуйченко.
Согласно указу, Совет покинули бывший премьер РФ Дмитрий Медведев, экс-глава Министерства юстиции Александр Коновалов, бывший вице-премьер Виталий Мутко и помощник президента Максим Орешкин.
Также известно, что Мишустин и Хуснуллин вошли в состав президиума Совета.