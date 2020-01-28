Мэр Уханя готов подать в отставку из-за распространения коронавируса

Мэр Уханя Чжоу Сяньван готов подать в отставку в знак признания своей вины перед жителями города. Об этом во вторник, 28 января, он заявил в интервью телевидению Китая.

Сяньван сообщил, что власти города берут на себя всю полноту ответственности за решение закрыть город в целях предотвращения распространения нового коронавируса.

«Мы на себя можем взять любую ответственность, если закрытые в городе люди будут возмущаться нашими действиями, мы можем уйти с наших должностей, чтобы успокоить общественное возмущение», – сказал мэр Уханя.

Напомним, что с 23 января жителям многомиллионного города не рекомендуется покидать его территорию.

В конце прошлого года сообщалось, что в китайском городе Ухань произошла вспышка неизвестного заболевания вирусной пневмонии, им оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV).

Сейчас количество заболевших коронавирусом превышает 4,5 тыс., из них умерли 106 человек.